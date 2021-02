Prefeitura de Cotia revoga pontos facultativos de Carnaval

Importante

Com isso, haverá expediente normal nas repartições públicas municipais durante o carnaval.





Nesta quarta-feira (3/02), o prefeito de Cotia, Rogério Franco, baixou o Decreto 8.868/2021 revogando a declaração de pontos facultativos nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro (Carnaval) - conforme estava previsto no Decreto 8.854/2021.

Com isso, nas referidas datas, haverá expediente normal nas repartições públicas municipais. A medida foi tomada em consonância com a decisão do governo estadual de cancelar o ponto facultativo de carnaval em todo o estado.

O cancelamento dos pontos facultativos na semana do carnaval foi uma decisão tomada com o objetivo de evitar possíveis aglomerações em espaços públicos e privados que aumentariam a disseminação do novo coronavírus.