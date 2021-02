Cotia passa de 8 mil casos de Covid-19

Destaque



A cidade de Cotia registrou nesta quinta-feira (25) 8.047 casos de Covid-19. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, o número de mortes causadas pela doença chegou a 295 desde o início da pandemia.





O município tem hoje 34 pacientes internados com sintomas do novo coronavírus e mais 127 pessoas em isolamento domiciliar aguardando resultado do exame.





A cidade também registrou a marca de 7.595 pacientes recuperados da doença, de acordo com a secretaria.