Vargem Grande Paulista apresenta Plano de retomada das aulas presenciais

Vargem Grande paulista

Pais ou responsáveis poderão optar pelo ensino remoto ou presencial.





A Secretaria Municipal de Educação de Vargem Grande Paulista apresentou na sexta-feira (15/1), o plano de retomada da volta às aulas em Vargem Grande Paulista. De acordo com o cronograma apresentado, os alunos terão a opção de continuar com no ensino remoto (on-line) ou optar pelo presencial.





O anúncio da retomada das aulas foi feito por meio de live (transmissão ao vivo) pelo prefeito Josué Ramos. Também participaram o vice-prefeito Capitão Evandro, os secretários de Educação Danilo Ramos e de Saúde Caio Dolfini, e a gestora de Educação Rosa Lirane.





“Este plano foi elaborado por técnicos das Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social atendendo a uma exigência legal e respeitando sempre o que os protocolos de saúde preconizam, que é evitar aglomerações. Vamos ofertar na nossa rede o mesmo conteúdo no ensino on-line e no presencial, e também vamos continuar garantindo a merenda escolar a todos os alunos da rede municipal de ensino”, informou Josué.





De acordo com o Plano de Retomada apresentado pela Secretaria Municipal de Educação o recesso escolar será antecipado para o dia 3 de fevereiro, quando será retomada as atividades do calendário oficial de 2021. “Estamos vivendo um momento delicado de tomada de decisões, em que estamos pensando em todos os alunos, seus familiares e profissionais da educação. Também estamos pensando muito nos alunos em vulnerabilidade social e respeitando todas as diferenças, bem como nos que fazem parte dos grupos de riscos e com comorbidades”, enfatizou a gestora de educação.





As aulas remotas terão início na rede municipal de ensino a partir do dia 17 de fevereiro, a todos alunos matriculados. Já as aulas de forma presencial será escalonada, uma Avaliação Municipal da Rede prevista para ser realizada de 17/02 a 17/03 também com todos os alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental.





O objetivo desta avaliação é fazer um diagnóstico sobre as aprendizagem dos alunos, bem como aferição de dados sobre as potencialidades e fragilidades detectadas, a fim de subsidiar ações eficazes no sentido de sanar as dificuldades apresentadas em razão de eventuais déficits de aprendizagem no exercício de 2020, em virtude das aulas ministradas exclusivamente pelo sistema remoto





De 18 a 31 de março, será o período de acolhimento dos alunos que apresentarem mais dificuldades de aprendizagem no sistema on-line. E a partir de 1o de abril, o início das presenciais com até 35% da capacidade de cada escola. As aulas serão realizadas três vezes na semana e os outros dois dias on-line. Segundo Rosa, os pais e responsáveis deverão optar nesta fase o tipo de ensino que o aluno deverá seguir (remoto ou presencial).





“Nas aulas presenciais, os 35% serão para os alunos que apresentarem maiores dificuldades detectadas pela avaliação que será feita”, reforçou o secretário de Educação. Ele informou, ainda, que as escolas particulares de Educação Infantil jurisdicionada à Secretaria Municipal de Educação retornarão a partir do dia 1o de fevereiro, com 35% da sua capacidade, e também com ensino remoto e presencial. Já as escolas particulares que possuem ensino fundamental e médio deverão seguir as regras do Governo do Estado.





Já para os alunos de Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental, o retorno das aulas será realizada da seguinte forma: de 3 a 10 de fevereiro se inicia o período de manifestação de pais que desejarem retornar os filhos às aulas presenciais, manifestação que deverá se dar por meio eletrônico, por meio de endereço amplamente divulgado pela Secretaria de Educação.

Confira o resumo do cronograma:

03/02 – retorno das atividades do calendário oficial de 2021

03 a 16/02 – antecipação do recesso escolar

3 a 10/02 – pais e responsáveis pelos alunos de Educação Infantil e 1o Ano do Ensino Fundamental deverão manifestar se desejam retornar os filhos às aulas presenciais

17/02 – início das aulas remotas (on-line) para toda a rede municipal

17/02 a 17/03 – Avaliação Municipal da Rede de forma presencial e escalonada

18 a 31/03 -acolhimento dos alunos da rede municipal