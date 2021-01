Prefeito de Itapevi disse que a cidade terá 15 postos de vacinação contra a Covid-19. “Já está tudo organizado”

Vacina



Igor Soares fará uma live na noite de hoje (18) para passar mais informações sobre a imunização no município



Prefeito de Itapevi, Igor Soares. Foto: Reprodução / Twitter





“Muito feliz em saber que as duas vacinas, do Instituto Butantan e da Fiocruz, foram aprovadas. Uma vitória para todos nós brasileiros que desejamos muito voltar à normalidade. Assim que Itapevi receber as vacinas, vamos iniciar imediatamente a campanha. Já está tudo organizado! Serão 15 postos de vacinação na cidade para não haver aglomeração, insumos já garantidos e profissionais preparados”, publicou.



“Com fé em Deus, em breve, teremos a oportunidade de nos abraçar, de aglomerar, como na foto da época da inauguração do Bom Prato, de circular com segurança, de visitar nossos amigos e parentes”, complementou.



VACINAÇÃO CONTRA A COVID



A vacinação contra a Covid-19 no estado de São Paulo começou neste domingo (17). Pouco mais de cem pessoas já receberam o imunizante, logo após a CoronaVac ser aprovada para uso emergencial pela Anvisa.



A enfermeira Mônica Calazans, que trabalha na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, foi a primeira pessoa vacinada no país.



Em discurso na manhã desta segunda-feira (18), o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, orientou os governadores a iniciarem a imunização ainda hoje no final da tarde.

