Rogério Franco: “Estamos com tudo pronto para iniciar a primeira fase da imunização”

Após o início da vacinação contra a Covid-19 no estado de São Paulo, na tarde deste domingo (17), o prefeito de Cotia, Rogério Franco, se manifestou em suas redes sociais sobre a imunização no município.

Um ‘dia histórico’, segundo ele, para o país e para os profissionais da saúde que lutam na linha de frente todos os dias contra o vírus.

O Cotia e Cia pediu mais detalhes para o prefeito sobre o plano de imunização do município, mas ele não retornou até o fechamento desta matéria.

Na região, os municípios de Itapevi, Carapicuíba, Osasco, Barueri e Jandira já anunciaram alguns detalhes sobre a imunização contra a Covid-19 com a vacina CoronaVac, produzida no Instituto Butantan em parceria com farmacêutica chinesa Sinovac.





Na semana passada, a Prefeitura de Cotia disse em nota ao Cotia e Cia que ainda não havia recebido informações do governo de São Paulo sobre a vacina.





“A administração municipal de Cotia, bem como todas as demais administrações municipais, dependerá do envio de doses por parte do Governo do Estado para realizar o seu cronograma da Campanha de Vacinação contra a Covid-19. O Governo do Estado ainda não informou quantas doses serão enviadas para Cotia”, informou na ocasião.





A vacinação contra a Covid-19 no estado de São Paulo começou neste domingo (17). Pouco mais de cem pessoas já receberam o imunizante, logo após a CoronaVac ser aprovada para uso emergencial pela Anvisa.A enfermeira Mônica Calazans, que trabalha na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, foi a primeira pessoa vacinada no país.Em discurso na manhã desta segunda-feira (18), o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, orientou os governadores a iniciarem a imunização ainda hoje no final da tarde.