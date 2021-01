Trechos da Estrada de Caucaia ficam alagados e causam congestionamento nesta quinta-feira (21)

Destaque

Chuva forte deixou região com vários pontos de alagamentos.





Por volta das 16 horas desta quinta-feira (21), a estrada de Caucaia do Alto registrava ao menos três quilômetros de congestionamento na região do Tijuco Preto sentido Caucaia. A chuva deixou alguns pontos da estrada alagados.

Próximo a entrada para Estrada Ribeirão das Lajes, uma tampa de bueiro abriu, com isso água está sendo jorrada para a via, fazendo com que motoristas tenham que desviar do buraco. Até às 16h20 não haviam equipes da SABESP ou Prefeitura no local.





Vargem Grande Paulista:

O centro de Vargem Grande Paulista foi um dos locais mais afetados por causa da chuva, veja abaixo: