Funcionário do Instituto Butantan, cotiano é vacinado contra a Covid-19: “Foi gratificante”

Wesley Taioqui Bertolais, de 31 anos, trabalha na área de envase de vacinas e soros do Instituto Butantan. Ele, que já foi infectado pelo coronavírus, se sentiu aliviado ao receber a primeira dose do imunizante



O cotiano Wesley Taioqui, de 31 anos. Foto: Arquivo pessoal







Ele explica que de 15 em 15 dias o instituto realiza o teste rápido nos funcionários. A fábrica, onde o cotiano trabalha desde maio do ano passado, tem 1.880 metros quadrados, e conta com o reforço de 120 novos profissionais, além dos 245 que normalmente atuam no instituto.



O processo de envase da CoronaVac, produzida pelo Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, começou no dia 10 de dezembro de 2020.



Segundo o “Vacinômetro”, ferramenta digital desenvolvida pelo governo de São Paulo em parceria com a Prodesp, mais de 32 mil pessoas já tinham sido vacinadas até às 12h30 desta quinta-feira (21) em todo o estado.



“Agora, temos que continuar nos prevenindo. Tem que vacinar todo mundo pra gente poder ficar tranquilo”, finaliza Wesley.

