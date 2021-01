Em Cotia, Faculdade Integradas Potencial tem bolsa de até 40% de desconto

Publieditorial

Localizada em uma região privilegiada da cidade de Cotia, a FIP oferece 5 cursos de graduação além de pós graduação e cursos de extensão universitária. Aulas terão sistema híbrido (presencial e remoto) com 35% de ocupação em sala de aula

Otimização do tempo, redução de custos, menos estresse no trânsito estão entre as vantagens de se estudar perto de casa. E somado a isso está a melhora na qualidade de vida e mais tempo para o lazer tão importante para estudantes e seus familiares.





E quando se pode ter tudo isso e ainda desconto na matrícula e bolsas de estudo?





Esta é a proposta da FIP – Faculdades Integradas Potencial de Cotia que inicia 2021 com uma série de novidades para os estudantes que pretendem ingressar em um curso superior de qualidade.





Localizada em uma região de fácil acesso no centro de Cotia, ao lado do Terminal Metropolitano de Ônibus, a FIP está avaliada com nota quatro no Ministério da Educação (em uma escala de zero a cinco). Isso porque além de estrutura moderna para receber seus alunos, tem um corpo docente altamente qualificado com Mestres e Doutores.





Para esse ano, com a liberação da vacina que já começa a ser aplicada em todo o Brasil, a direção da faculdade anunciou a retomada das aulas presenciais, mas com 35% da sala ocupada conforme determina o Ministério da Educação e a Vigilância Sanitária. “O sistema será híbrido”, pontuou Marcelo Rizzo, diretor da FIP, “vamos respeitar o aluno”.





“As aulas remotas forçadas pela pandemia foram necessárias em 2020, mas não foi possível satisfazer a todos. Muitos alunos tiveram dificuldades de adaptação ao formato”, avaliou Marcelo Rizzo, diretor da FIP. “Para esse ano, já estamos viabilizando as condições para o retorno presencial, com segurança.”





Segundo o diretor, quem não sentir-se à vontade para acompanhar as aulas presenciais poderá continuar apenas com as aulas remotas, mas todos terão a oportunidade de acompanhar as aulas presencias, respeitando o limite máximo permitido.





Desconto

Os cursos da FIP

No topo da lista, o curso de Tecnólogo em Logística é o mais procurado pelos moradores de Cotia. Isso porque a cidade possui um grande número de empresas que demandam por profissionais qualificados nessa área. A taxa de empregabilidade é alta.





Ao concluir o curso, o profissional estará capacitado para desenvolver atividades como gerenciamento de sistemas logísticos de gestão de materiais de qualquer natureza, o que inclui redes de distribuição e unidades logísticas, processos de compras, armazenamento, controle, inventário, estoque, abastecimento de mercadorias entre outras atividades.





Ao longo de todo o curso, o aluno será estimulado a ter visão sistêmica e estratégica, capacidade de comando e liderança e terá de densos conhecimentos de estratégias de segurança e respectivas tecnologias e equipamentos.





O segundo curso mais procurado na FIP é o de Pedagogia, responsável pela formação principalmente de Professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental além de um leque de carreiras na área da gestão educacional.





O aluno da FIP tem acesso facilitado a estágios por meio de parcerias e convênios com educacionais públicas e particulares da região. E com isso, já sai da faculdade com amplo conhecimento do mercado em que irá atuar.





Já curso superior de Letras, com habilitação em Inglês, forma profissionais que podem atuar como professores no Ensino Médio e cursinhos pré-vestibulares, por exemplo, na Língua Portuguesa e Inglesa. Este profissional pode atuar ainda em outras atividades que envolvem a linguagem como revisão de textos, editoração e consultorias na área de comunicação.





Outro curso muito procurado pelos estudantes de Cotia estimulado pelo grande número de empresas na cidade, é o de Administração que forma profissionais com os três tipos de habilidades fundamentais para o desempenho dos processos administrativos: técnicas, humanas e conceituais.





Juntas, essas habilidades contribuem para o desenvolvimento de consciência crítico-construtiva. E fazem com que o profissional seja capacitado para atuar em vários segmentos – da administração de empresas à setores como vendas, marketing, Recursos Humanos à inovação e tecnologia para elaborar e implantar estratégias, táticas e processos competitivos, criativos e inovadores, voltados à viabilidade e sustentabilidade das organizações e, por conseguinte, da sociedade, a partir do aplicação de habilidades e competências de gestão e liderança.





Por fim, o curso Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, completa a grade das Faculdade Integradas Potencial de Cotia. Mais um que vem de encontro à grande demanda de profissionais na cidade de Cotia e região.





O Tecnólogo em Recursos humanos é o profissional especializado no apoio à Gestão e Pessoas e nas rotinas pertinentes à área, tais como Folha de Pagamentos, Férias, Benefícios, entre outros. Pode atuar em todos os tipos de empresas, públicas, privadas ou organizações sociais.

Extensão e aperfeiçoamento

Para aqueles que já possuem uma graduação e querem se especializar, além dos cursos de pós graduação, há opção de uma série de cursos on line de curta duração e valores acessíveis em diversas áreas do conhecimento.

Quem se matricular até o próximo dia 29 pagará apenas R$ 99,90 na matrícula além de poder concorrer a bolsas de até 40% de desconto, válidas para 2021.Os estudantes podem optar por cinco cursos de graduação: Tecnólogo em Logística, Pedagogia, Letras, Administração e Tecnólogo em Gestão.Para quem já tem uma graduação e quer se especializar, são 23 cursos de Pós Graduação nas áreas de Educação, Gestão e Saúde, além de cursos de extensão.Faculdades Integradas Potencial (FIP Cotia)Rua José Augusto Pedroso, N º 44 - Vila São Francisco - Cotia - SP - CEP: 06717-126Telefone: 11 4614.1340 / WhatsApp: 94749-3003Acompanhe pelas Redes Sociais: www.fipcotia.edu.br | fb/fipcotia/ @fipcotia