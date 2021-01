Setor de Bares, Restaurantes e similares de Osasco e região divulga nota sobre regressão de fase do Plano São Paulo

Região

A entidade sindical empresarial representa 20.000 empresas, que geram 50.000 empregos diretos em Osasco, Halpaville e região.





A entidade sindical empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, que representa 20.000 empresas, que geram 50.000 empregos diretos em Osasco, Halpaville e região, emitiu Nota à Imprensa a propósito do anúncio feito à pouco pelo Comitê do Covid-19 , veja abaixo:









NOTA À IMPRENSA, EMPRESÁRIOS E POPULAÇÃO

Com o aumento da alíquota de ICMS do setor de Alimentação Fora do Lar – AFL, enviada pelo Governo e aprovada na Alesp, e o anúncio feito hoje de revisão do Plano São Paulo, proibindo a atividade de Bares e Pizzarias, além de restrição de atendimento presencial nos Restaurantes ao horário de almoço de segunda a sexta-feira, o Governo do Estado decreta o fechamento definitivo de milhares de estabelecimentos e a demissão de milhares de pessoas!