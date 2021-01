Clínica Odontológica Smardent oferece atendimento diferenciado com equipamentos de primeira

Publieditorial

Com o slogan ‘cuidando do seu sorriso de forma inteligente’, os profissionais utilizam equipamentos digitais que auxiliam no diagnóstico e planejamento do paciente. A clínica fica localizada na rua Joaquim Nunes Filho, 204, no Jd Monte Serrat, em Cotia.

Foto: Divulgação



Para quem precisa fazer um tratamento odontológico ou passar por uma avaliação, a Smardent Clínica Odontológica, localizada na rua Joaquim Nunes Filho, 204, no Jd Monte Serrat, é uma ótima opção para você que mora em Cotia e na região.





A clínica surgiu no mercado com um conceito diferenciado de atendimento e tratamento odontológico, que preza pela praticidade e utiliza do que há de mais atual em tecnologia de equipamentos do setor. Desta forma, o local traz aos pacientes mais conveniência e conforto.





ESPECIALIDADES





Prótese dentária e implante são algumas das especialidades que a Smardent oferece aos pacientes. Além desses atendimentos, a clínica realiza tratamento endodôntico, com sistema mecanizado de localizador apical e motor rotatório, e também bruxismo, que trata de sintomas como ranger dos dentes e músculos da mandíbula apertados ou doloridos.





A Smardent trata também a parte de ortodontia com aparelhos ortodônticos estéticos com o aparelho mais novo do mercado, que são os alinhadores.





Além disso, a clínica também faz clareamento dental personalizado, “fornecendo ao paciente os recursos necessários para deixar o sorriso ainda mais bonito”.





Responsável técnico da Smardent, o dentista Hugo Deleon é Bacharel em Odontologia pela Universidade Nove de Julho e pós-graduando em Ortodontia pela Faculdade de Odontologia da Associação Paulista de Cirurgiões Dentista.





Hugo também tem extensão universitária em Cirurgia Periodontal a Retalho e Aumento de Coroa Clínica pela Universidade de Mogi das Cruzes e ainda extensão universitária em Odontologia para Pacientes com Comprometimento Sistêmico pela Universidade Federal do Maranhão, além de curso em laminados cerâmicos (lentes de contato) pela DentalPress-Brasil.





SERVIÇO





Smardent Clínica Odontológica

Rua Joaquim Nunes Filho, 204, no Jd Monte Serrat - Cotia-SP

Telefone: 4614-8526

Instagram - drhugodeleon

Site - www.smartdentclinica.com