Ibiúna aplica a primeira dose da vacina contra Covid-19

Nesta quinta-feira (20), Ibiúna entrou na lista de cidades que já começaram a vacinar profissionais da saúde contra a Covid-19. Por volta das 15h, Marisa Pires de Godoy Santos, uma enfermeira da linha de frente do combate ao vírus recebeu a primeira dose do imunizante na cidade.

A profissional de 51 anos, foi à escolhida pela dedicação durante todos esses meses. Ela falou sobre a emoção do momento. “´É um privilégio ser a primeira. Nós que estamos na frente, vimos muitos serem recuperados e outros, infelizmente, não suportando e as famílias sofrendo essas perdas. Eu creio que, agora, as coisas serão melhores e que a população possa vir tomar a vacina sem medo, conforme for distribuída e liberada, pois é o melhor que podemos fazer”.





As primeiras doses, que começaram a ser distribuídas ontem, são destinadas, no primeiro momento, para profissionais da Saúde, como médicos e enfermeiros. As demais categorias de vacinação serão distribuídas de acordo com as doses distribuídas pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.