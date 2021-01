Prorrogado o vencimento da 1ª parcela e da cota única do IPTU de Cotia para 8/02

Importante

A Secretaria da Fazenda de Cotia informou que a data de vencimento da primeira parcela do IPTU de 2021, bem como da cota única do imposto, foi prorrogada para o dia 8 de fevereiro. O vencimento seria nesta sexta-feira (29/01). Com a mudança, o pagamento poderá ser feito até a data prorrogada sem a incidência de multas. O contribuinte que fizer o pagamento à vista terá 10% de desconto no tributo.





De acordo com a Fazenda Municipal, a mudança foi necessária para que não haja prejuízo aos contribuintes, pois, em reunião com a gerência dos Correios, a secretaria foi informada que a entrega dos carnês foi finalizada nesta quinta-feira (28/01). “Ficou muito em cima do vencimento e, além disso, temos recebido muita reclamação de contribuintes afirmando que não receberam o carnê, por isso o prefeito Rogério Franco autorizou a prorrogação”, destacou Paulo Godoy, titular da Fazenda.





Em relação às demais parcelas do IPTU 2021, as datas de vencimentos seguem sem alteração: todo dia 20 de cada mês. O imposto poderá ser pago em até 12 vezes, sem desconto, mas o número de parcelas dependerá do valor do imposto do imóvel. No caso de contribuinte Pessoa Física, a parcela não pode ser inferior a R$ 50 e, para Pessoa Jurídica, R$ 100.









Como o IPTU pode ser pago?





O pagamento do boleto com código de barras poderá ser feito em qualquer agência bancária, lotéricas e Internet banking até a data do vencimento. Após o vencimento, o contribuinte deve atualizar o boleto no site da Prefeitura ou pelo aplicativo Telegram (saiba como abaixo).





Alguns contribuintes, no entanto, receberão a cobrança via Documento de Arrecadação Municipal (DAM) – sem código de barras –, uma vez que os dados do proprietário estão desatualizados e a Prefeitura utilizou apenas o número da inscrição cadastral do imóvel para enviar a cobrança. Nestes casos, o pagamento só poderá ser feito em agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Santander, além de lotéricas. Para receber o boleto com código de barras, aceito em qualquer instituição bancária, é preciso atualizar os dados do proprietário do imóvel junto à Fazenda Municipal.

IPTU 2021Cota única (10% de desconto): vencimento dia 8 de fevereiro1ª parcela (sem desconto): vencimento dia 8 de fevereiroDemais parcelas (sem desconto): vencimento dia 20 de cada mêsAcesse o portal da Prefeitura de Cotia: www.cotia.sp.gov.br Entre em “Cidadão Online”Abra “2ª via IPTU”OuBaixe o aplicativo TelegramDigite: Cidadão Cotia (sem acento)Digite: ”/” (barra) e o serviço desejadoExemplo: /IPTUO aplicativo é gratuito e está disponível para os sistemas IOS e Android