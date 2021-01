Colégio particular em Cotia dispensa sala de aula após aluno testar positivo para Covid-19

Destaque

Colégio Talento disse que o aluno estava assintomático e o resultado do exame, que foi comunicado pela mãe do jovem, só saiu um dia depois.





Imagem meramente figurativa. Foto: iStock/Getty Images

O Colégio Talento, em Cotia, dispensou uma sala de aula do Ensino Fundamental II após saber que um aluno testou positivo para Covid-19. Ele teve contato com 14 colegas da mesma turma.

Segundo o colégio, o aluno estava assintomático no primeiro dia de aula, que foi nesta quarta-feira (27), e realizou o exame no mesmo dia, mas no período noturno. O resultado do teste, ainda de acordo com a unidade, saiu ontem (28), mas o aluno não foi à instituição de ensino.

O Talento, que foi comunicado sobre resultado do exame pela mãe do jovem, então decidiu suspender todas as aulas da turma deste aluno até o dia 18 de fevereiro. A sala inteira ficará com aula online até o retorno presencial.

O aluno infectado deverá apresentar o resultado negativo para poder retornar ao colégio.

O Colégio Talento ainda ressaltou que tomou todas as medidas e comunicou os pais sobre o ocorrido.





Por Neto Rossi