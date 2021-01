Primeira cotiana que será vacinada contra a Covid-19 é uma enfermeira da UPA do Atalaia

Destaque

Viviane Castro da Costa trabalha há dez anos no município. Caminhão com as 2,6 mil doses chegou hoje, por volta das 18h

Viviane Castro da Costa, enfermeira da UPA do Atalaia. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

Viviane Castro da Costa, de 36 anos, enfermeira da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Atalaia será a primeira cotiana a receber a dose da vacina CoronaVac. As 2,6 mil doses chegaram por volta das 18 horas no município. Uma base, que será um dos pontos de vacinação contra a Covid-19, foi montada em frente a prefeitura.

Ao Cotia e Cia, Viviane, que trabalha há dez anos no município, disse que é uma emoção muito grande ser a primeira vacinada. "Eu defendo muito a vacina. Todo mundo de Cotia que puder se vacinar, que já tiver dentro do grupo, se vacine", disse.

Segundo a Prefeitura de Cotia, nesta primeira etapa de imunização serão atendidos os profissionais da saúde, indígenas, quilombolas e idosos.





Ainda segundo a prefeitura, os detalhes, como o calendário e os locais de vacinação contra a Covid-19, serão divulgados nos próximos dias.

Por Rudney Oliveira e Neto Rossi