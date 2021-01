Cotia começa a vacinação contra o Covid-19

Destaque

Três profissionais da saúde foram vacinadas em um ato simbólico na prefeitura de Cotia.





Cotia iniciou na noite desta terça-feira (19) a aguardada vacinação contra o Covid-19. A cidade recebeu nessa primeira ocasião 2.600 doses da CoronaVac. Os imunizantes chegaram por volta das 18 horas no município.

Logo após o descarregamento das vacinas, em frente ao paço municipal a prefeitura da cidade montou em um caminhão uma espécie de centro de vacinação.

Por volta das 21 horas três profissionais da saúde receberam o imunizante, entre elas conforme adiantado pelo Cotia e Cia a enfermeira da UPA do Atalaia Viviane Castro da Costa de 36 anos.

Além de Viviane, Erika Cristina Lopes que é colaboradora do Hospital Regional de Cotia e a Renata Santos que é coordenadora do SAMU também foram imunizadas.





MUDANÇA DE ÚLTIMA HORA:





O ato simbólico da primeira pessoa vacinada ocorreria por volta das 19h30 dentro da carreta de vacinação, em frente ao paço municipal. Porém, após o Cotia e Cia antecipar as informações de forma exclusiva, o prefeito Rogério Franco alterou o local e levou o evento para dentro do paço municipal, reservado apenas para seus convidados, entre eles, o secretário da Saúde, Magno Sauter, a primeira-dama, Mara Franco e os vereadores.

O prefeito chegou a agradecer a presença da imprensa no local, mas o Cotia e Cia, que vem fazendo cobertura da pandemia 24 horas na cidade, não foi convidado.





QUEM SERÁ VACINADO?





A vacinação em Cotia vai priorizar os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus.





Depois, após todos os profissionais de unidades de saúde, incluindo os que não estão na linha de frente, serem vacinados, será a vez dos idosos que estão acolhidos nas Instituições de Longa Permanência. Segundo Franco, há, em média, 350 pacientes nesses lugares.





Nesta mesma fase, serão imunizadas também as populações indígenas e quilombolas, além das pessoas acamadas.





De acordo com o prefeito, na segunda fase, serão vacinados os idosos com mais de 75 anos, depois os que têm de 70 a 74 e, na sequência, de 65 a 69 e de 60 a 64 de idade.





O calendário de vacinação, segundo o prefeito de Cotia, será divulgado de acordo com a orientação do governo de São Paulo.





ONDE OCORRERÃO AS VACINAÇÕES?





Serão três pontos de vacinação contra a Covid-19 no município. O primeiro, já equipado, é uma carreta estacionada em frente ao paço municipal.





O segundo ponto será na Granja Viana e o terceiro em Caucaia do Alto. Não haverá imunização nas unidades de saúde do município.





“É um momento ímpar para a nossa cidade. Nós estamos criando uma grande expectativa na população. Não se desesperem, não procurem os pronto-atendimentos, nós vamos, a partir de hoje, com os protocolos orientados pelos governos estadual e federal, vacinar de acordo com as doses que forem chegando em nossa cidade”, explicou Franco.









*Reportagem: Rudney Oliveira e Neto Rossi.