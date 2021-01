Municípios da região detalham plano de vacinação contra a Covid-19

Região

Cotia e Vargem Grande Paulista, apesar de afirmarem que estão prontas para vacinar, ainda não apresentaram detalhes de como serão seus planos; doses da CoronaVac devem chegar ainda hoje aos municípios

Os municípios de Itapevi, Santana de Parnaíba, Barueri, Carapicuíba, Jandira e Osasco já apresentaram detalhes sobre seus planos de vacinação contra a Covid-19.





Apesar de afirmarem que estão prontas para realizar as imunizações, as cidades de Cotia e Vargem Grande Paulista ainda estão devendo informações a respeito do planejamento.





(LEIA MAIS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS AQUI). Todas as cidades da região devem receber, ainda nesta terça-feira (19), as dosagens da vacina CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan





SANTANA DE PARNAÍBA





O município de Santana de Parnaíba vai começar a aplicar a vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (19) em profissionais da saúde. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito da cidade, Marcos Tonho





Segundo Tonho, o município recebe hoje 1.480 doses da CoronaVac, que serão aplicadas em profissionais do Centro de Tratamento ao Coronavírus - CTC Fernão Dias, e do PAM Santa Ana, no Centro e UPA Fazendinha.





“As primeiras aplicações da vacina levam em conta o alto índice de exposição dos profissionais acima citados ao vírus, já que atuam na linha de frente do combate à Covid-19”, explica.





Com a chegada de novos lotes da vacina, o prefeito detalha que devem ser vacinados os trabalhadores das demais unidades de saúde, pessoas com mais de 75 anos, idosos com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência (como asilos e instituições psiquiátricas), que também fazem parte do público-alvo da primeira etapa de vacinação.





Tonho também relembra que, para evitar aglomerações e a disseminação do vírus, será necessário realizar o pré-agendamento, que poderá ser feito a partir do próximo dia 25, por meio do site da prefeitura do município.





“Os munícipes homologados, além de realizar o pré-agendamento pelo site, contam com outras duas opções: ligar de um telefone fixo para o número 0800 777 7755 ou, em último caso, no totem de agendamento disponível nas 13 unidades de saúde.”





“Fator importante em todo o processo é que o número de telefone informado na homologação ou no cadastro devem estar atualizados, pois será importante para a efetivação do agendamento.”





ITAPEVI





A Prefeitura de Itapevi informou nesta terça que os insumos, como seringas e agulhas, já estão 100% garantidos para primeira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19.





Assim que as doses das vacinas chegarem na cidade, a campanha será realizada nas 15 unidades de saúde da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.





"Neste primeiro momento serão vacinados os profissionais de saúde, na sequência as pessoas acima de 60 anos. O cronograma, com datas, será divulgado assim que as doses chegarem em Itapevi.", explicou a prefeitura.





A administração municipal também disse que contratou leitos em hospital particular na cidade, caso exista a necessidade nesta segunda onda de contágio do coronavírus. "Essa é uma forma de garantir atendimento médico adequado e com dignidade para todos os itapevienses, como ocorreu até o momento."





JANDIRA





O município de Jandira também apresentou seu plano de imunização. A cidade disponibilizará, segundo o documento, duas unidades de saúde que atenderão 24 horas.





Para a primeira fase, o planejamento divulgado pelo município vai contar com a UBS da Vila Analândia, que será referência para a vacinação dos profissionais da saúde, do setor privado e liberais.





Já a UBS da Vila Eunice funcionará das 8h às 17hs e será referência para a vacinação da população da primeira fase.





Ainda de acordo com o documento, cada unidade de saúde vacinará seus pacientes acamados bem como seus profissionais.





A prefeitura mencionou, ainda, que o teatro municipal e um ônibus também poderão ser utilizados para a vacinação, caso seja necessário.





OSASCO





O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou em suas redes sociais que o município já está com o plano de vacinação contra a Covid-19 pronto. Segundo ele, mais de 400 mil seringas e agulhas já estão em estoques para garantir a imunização da população osasquense.





"Mais de 400 mil seringas e agulhas já estão em nossos estoques da Secretaria de Saúde para garantir a vacinação da nossa população, assim que a vacina for aprovada pela Anvisa e entregue pelo Governo do Estado ou Federal. Já estamos com o plano de vacinação pronto, com profissionais e logística para garantir toda estrutura necessária para a vacinação", disse.





Segundo a prefeitura, os moradores poderão receber as doses nas 35 UBSs, prontos-socorros, UPAs e Policlínicas. A rede municipal também está se preparando para ampliar os postos de vacinação.





CARAPICUÍBA





A cidade de Carapicuíba realiza treinamento dos profissionais da saúde para a campanha de vacinação contra a Covid-19. Segundo a prefeitura, são mais de 300 servidores envolvidos no treinamento, que envolve uma série de detalhes sobre o enfrentamento ao coronavírus e a aplicação da vacinação.





A Secretaria Municipal de Saúde disse que contará com mais 100 novos profissionais que vão reforçar o time da imunização.





“Desde o início da pandemia, o Núcleo de Educação Permanente (NEP) tem atuado na capacitação dos nossos profissionais para melhor atender a população. São ações necessárias para que a vacinação ocorra da melhor forma possível”, declarou a secretaria.





BARUERI





iOS. O município de Barueri lançou um aplicativo, chamado 'APP Saúde-Barueri', disponível para download gratuitamente para celulares Android





Pelo aplicativo, a população já pode ir fazendo seu cadastro, pois nele serão disponibilizados os agendamentos de vacinação. "Mas lembre-se que o agendamento será aberto de acordo com as fases da campanha", ressaltou a prefeitura. "O aplicativo Saúde - Barueri é a forma mais segura e cômoda para o cidadão, já que pode ser acessado à distância, no conforto do lar, respeitando o distanciamento social."





Além do aplicativo, o prefeito Rubens Furlan disse que a cidade já está pronta para começar a vacinação contra a Covid-19.





Foi realizada, na semana passada, uma reunião técnica entre o governo municipal e representantes de toda a municipalidade, onde foi apresentada toda a estratégia para que a imunização inicie imediatamente à chegada das vacinas.





“Nós devemos imunizar 40 mil pessoas. Se eu tiver oportunidade de comprar eu compro, porque eu quero imunizar os 300 mil habitantes de Barueri no menor espaço de tempo”, afirmou o prefeito Furlan.





O secretário de Saúde de Barueri, Dionisio Alvarez Mateos Filho, comentou sobre as providências que vêm sendo tomadas para que o município esteja pronto para iniciar a campanha assim que as doses cheguem.