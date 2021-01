Prefeitura corrige informação e diz que PS do Hospital de Cotia ficará aberto ‘até segunda ordem’

Hospital de Cotia



Nota foi editada na manhã de hoje (26). Isso significa que quem determinará se o pronto-socorro da unidade fechará ou não as portas para atendimentos pré-hospitalares é o governo de SP



PS do Hospital de Cotia. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia













A prefeitura editou o comunicado sobre o fechamento do pronto-socorro do Hospital Regional de Cotia na manhã desta terça-feira (26). Até ontem (25), o texto dizia claramente que o PS seguiria atendendo normalmente os pacientes de portas abertas. Mas agora uma frase muda todo o contexto: “até segunda ordem”.





Isso significa que quem determinará se o pronto-socorro da unidade fechará ou não as portas para atendimentos pré-hospitalares é o governo de São Paulo, responsável pela administração do HRC.





A nota da prefeitura começa dizendo que prefeitos que integram o Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo (Conisud) se reuniram na última sexta-feira (22) com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, para reivindicar a manutenção do pronto-socorro do Hospital Regional de Cotia com as portas abertas.





O comunicado diz então que “mais cedo, ainda na sexta-feira, aconteceu uma reunião com a Câmara Técnica Deliberativa, composta por secretários municipais de saúde da região, e o projeto de fechamento do pronto-socorro não foi aprovado”.





“Diante disto, o Pronto-Socorro do HRC segue atendendo normalmente (até segunda ordem) demanda espontânea por urgência e emergência. O assunto seguirá sendo acompanhado pelos prefeitos e secretários municipais da região.”





Cotia e Cia entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde para saber se já existe algum posicionamento a respeito. Assim que houver retorno, acrescentaremos aqui.





ENTENDA O CASO





(RELEMBRE AQUI). A notícia de que o PS do Hospital de Cotia passaria a atender de portas fechadas a partir de fevereiro foi publicada em primeira mão pelo Cotia e Cia na semana passada





A reportagem ouviu funcionários da unidade que relataram que a mudança iria ocorrer porque o governo de São Paulo teria reduzido o valor do contrato com o Seconci, entidade responsável pela gestão da unidade em parceria com o estado.





Dois dias depois de a reportagem ter sido publicada, a Secretaria de Estado da Saúde rompeu o silêncio e afirmou, em nota enviada ao Cotia e Cia, que realmente o PS iria passar por essa mudança.





Mas a justificativa do estado era devido ao agravamento das infecções causadas pela Covid-19. Por este motivo, segundo a pasta, o PS do hospital passaria “por readequação de seu perfil assistencial” e se tornaria referência para casos da doença.





De acordo com fontes de dentro do hospital ouvidas pelo Cotia e Cia, a Prefeitura de Cotia já tinha ciência que a mudança iria ocorrer desde novembro e teria pedido três meses de prazo para reestruturar as unidades de saúde da cidade. Questionada, a prefeitura não quis comentar o assunto.





CONFIRA ABAIXO O COMUNICADO DA PREFEITURA DE COTIA ATUALIZADO





Na tarde desta sexta-feira (22/01), prefeitos do Conisud participaram de uma reunião com o Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, para reivindicar a manutenção do Pronto-Socorro do Hospital Regional de Cotia com as portas abertas. A reunião aconteceu no Palácio dos Bandeirantes. Os prefeitos seguirão acompanhando o assunto de perto. Mais cedo, ainda na sexta-feira, aconteceu uma reunião com a Câmara Técnica Deliberativa, composta por secretários municipais de saúde da região, e o projeto de fechamento do Pronto-Socorro NÃO foi aprovado.





Diante disto, o Pronto-Socorro do HRC segue atendendo normalmente (até segunda ordem) demanda espontânea por urgência e emergência. O assunto seguirá sendo acompanhado pelos prefeitos e secretários municipais da região.





NOTA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE





A Secretaria de Estado da Saúde tem atuado para salvar vidas e combater a pandemia de COVID-19. Com o recrudescimento da doença, o pronto-socorro do Hospital Regional de Cotia passa por readequação de seu perfil assistencial e torna-se referenciado para casos da doença a partir de fevereiro. A partir disso, o fluxo de ingresso de todos os pacientes se dará a partir da rede primária de saúde. A Secretaria mantém uma estratégia especial de gestão de leitos hospitalares, para dar prioridade à internação de pacientes com quadros respiratórios agudos e graves, com suporte da Cross (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde) para as transferências.