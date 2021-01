PM prende homem suspeito de ter roubado por duas vezes, em 3 dias, a mesma farmácia em Cotia

Policiais militares prenderam na manhã desta segunda-feira (25) um homem suspeito de ter roubado a Drogaria Novo Taboão, localizada na Avenida Antônio Mathias de Camargo, em Cotia. O proprietário do estabelecimento disse aos policiais que foi o segundo roubo, em três dias, praticado pelo mesmo homem.





O primeiro roubo aconteceu na sexta-feira (22). Os PMs, que participaram desta ocorrência, teriam visto as imagens das câmeras de segurança e reconhecido o autor do delito como sendo o proprietário de uma motocicleta apreendida por eles, instantes antes do crime.





Diante das informações fornecidas pela vítima nesta segunda-feira, a PM apurou e conseguiu identificar o proprietário da moto, e se deslocou até o endereço do suspeito, onde foi recebida por seu pai.





Após dizer que seu filho não se encontrava, a PM disse que o abordou em ruas próximas de sua residência.





Os policiais perguntaram ao pai do rapaz, que foi até o local da abordagem, se havia um capacete branco e uma blusa vermelha, que estariam com seu filho no momento do crime. Então, o próprio suspeito, segundo a polícia, entrou em sua casa e entregou os objetos aos PMs, que em seguida foram levados ao proprietário da farmácia para fazer o reconhecimento.





A vítima do roubo reconheceu tanto o suspeito quanto sua blusa e o seu capacete e, a partir daí, o homem foi levado até a Delegacia de Cotia. Outras vítimas, segundo o boletim de ocorrência, o reconheceram. À polícia, o homem, acusado de roubar R$ 200 da farmácia, disse que é inocente.





Considerando a suspensão das realizações de audiências de custódia, o suspeito deverá permanecer aguardando decisão judicial.