Parque CEMUCAM em Cotia estará fechado nos próximos finais de semana

Turismo

O fechamento cumpre a determinação do governo do estado.

Foto Divulgação





A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo determinou novos horários dos parques municipais de acordo com as atuais fases estipuladas em conjunto com o Governo do Estado de São Paulo.





Com a mudança, o Paque CEMUCAM que fica na Granja Viana em Cotia abrirá de segunda a sexta das 8h às 16h e nos próximos dois finais de semana (30 e 31 de janeiro e 6 e 7 de fevereiro) estará fechado.









Sobre o parque CEMUCAM





Criado em 1968 com a finalidade de divulgar o campismo e atender o movimento escoteiro, o Centro Municipal de Campismo (CEMUCAM) é o único parque municipal localizado fora do município de São Paulo, situado no município de Cotia.