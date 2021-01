Grupos realizam carreata contra Bolsonaro em Carapicuíba e Osasco

Região



A manifestação deste sábado (23) foi convocada por organizações de esquerda, como sindicatos e movimentos populares reunidos na Frente Povo Sem Medo. Amanhã os atos serão mobilizados por movimentos de direita em diversas cidades do país

"O povo que está cansado desse descaso do governo federal, por isso um dia de luta pelo impeachment com lema fora Bolsonaro e toda sua política de morte", disse.

Para a secretária-geral da CUT (Central Única dos Trabalhadores), Carmen Foro, é extremamente acertada a mobilização do campo progressista por “Fora Bolsonaro”.



“Com essas carreatas, a CUT e as Frentes Brasil Popular e Povo sem Medo demonstram que ir para a rua é possível. Este governo já cometeu crimes demais contra a população brasileira”, diz Carmen.



A dirigente ressalta ainda que as mensagens dúbias de Bolsonaro em relação à pandemia e à democracia deixam a população desorientada. Um exemplo são as aglomerações em Manaus, capital do Amazonas, que vive uma crise de saúde sem precedentes com hospitais lotados e mais gente morrendo sem atendimento médico, sem oxigênio.



“ A situação de Manaus é de dar vergonha. É muita tristeza o que acontece nesse momento nesse país, e não haverá saída nenhuma com esse presidente. Portanto, a CUT se mantem firme e forte na sua campanha de “Fora Bolsonaro”, que não começou agora. Desde o ano passado pedimos o impeachment, diz.



No domingo (24), as manifestações, desta vez convocadas por grupos de direita, terão continuidade. Os movimentos ‘Vem Pra Rua’ e ‘MBL’ fazem parte da organização dos protestos pró-impeachment de Bolsonaro.

