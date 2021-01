Começam a valer hoje as medidas mais restritivas aos comércios de Cotia

Saiba como vão funcionar as atividades econômicas a partir desta segunda-feira no município.

Centro de Cotia - Foto: Neto Rossi.

A cidade de Cotia vai seguir o decreto estadual que impõe medidas mais restritivas em todo o estado de São Paulo. As novas medidas, publicadas em decreto, começam a valer hoje (25). Bares não podem funcionar.

Durante a semana, as atividades comerciais deverão se adequar às regras da fase laranja (veja abaixo), na qual o município se encontra, e após às 20h, as normas da fase vermelha, a mais dura da quarentena. (veja também abaixo).

O decreto municipal assinado pelo prefeito Rogério Franco (PSD) no último sábado (23) diz que as medidas serão adotadas para “conter a disseminação do novo coronavírus e garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde”.

O que funciona na Fase Laranja





Todos os setores de comércio e serviços passam a ser permitidos. A exceção é o atendimento presencial em bares, que continua proibido.

Capacidade de ocupação: antes era de 20% e vai para 40% em todos os setores.

Funcionamento máximo: ampliado de 4 para 8 horas por dia.

Horário de fechamento: atendimento presencial só poderá ser feito até 20h.

Parques estaduais, salões de beleza e academias: poderão abrir.





Serviços essenciais que podem funcionar na Fase Vermelha

Farmácias

Mercados

Padarias

Açougues

Postos de combustíveis

Lavanderias

Meios de transporte coletivo, como ônibus, trens e metrô

Transportadoras, oficinas de veículos

Atividades religiosas

Hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria.

Bancos

Pet shops

(fase sofreu alterações no dia 5 de janeiro e passou a ser mais permissiva)