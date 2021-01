Osasco está com plano de vacinação contra a Covid-19 pronto, anuncia prefeito

Osasco



Segundo Rogério Lins, a cidade tem mais de 400 mil seringas e agulhas estocadas para garantir a imunização da população osasquense



Rogério Lins disse que só aguarda aprovação da vacina pela Anvisa. Foto: Reprodução / Facebook

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou nesta sexta-feira (8) em suas redes sociais que o município já está com o plano de vacinação contra a Covid-19 pronto. Segundo ele, mais de 400 mil seringas e agulhas já estão em estoques para garantir a imunização da população osasquense.

"Mais de 400 mil seringas e agulhas já estão em nossos estoques da Secretaria de Saúde para garantir a vacinação da nossa população, assim que a vacina for aprovada pela Anvisa e entregue pelo Governo do Estado ou Federal. Já estamos com o plano de vacinação pronto, com profissionais e logística para garantir toda estrutura necessária para a vacinação", garantiu, sem dar mais detalhes.





(veja mais detalhes aqui). O governo de São Paulo apresentou novos detalhes do Plano Estadual de Imunização contra o coronavírus na quarta-feira (6). Segundo o governo, a vacinação, prevista para iniciar no dia 25 de janeiro, vai ocorrer de segunda a sexta, das 7h às 22h, e de 7h às 17h aos sábados, domingos e feriados. O anúncio foi feito em reunião virtual para os prefeitos do estado





No último boletim epidemiológico divulgado no domingo passado (3) pela Prefeitura de Osasco, a cidade registrava 25.493 casos confirmados de coronavírus e 975 mortes. Dos leitos de emergência, 57% estavam ocupados. já a taxa de ocupação dos respiradores era de 17%, segundo a prefeitura.