Governo de SP detalha plano de vacinação contra a Covid-19 para prefeitos do estado

Segundo o governo, a vacinação, prevista para iniciar no dia 25/01, vai ocorrer de segunda a sexta, das 7h às 22h, e de 7h às 17h aos sábados, domingos e feriados; Rogério Franco participou do encontro virtual ao lado de alguns vereadores de Cotia

O governo de São Paulo apresentou novos detalhes do Plano Estadual de Imunização contra o coronavírus nesta quarta-feira (6). Segundo o governo, a vacinação, prevista para iniciar no dia 25 de janeiro, vai ocorrer de segunda a sexta, das 7h às 22h, e de 7h às 17h aos sábados, domingos e feriados. O anúncio foi feito em reunião virtual para os prefeitos do estado.O prefeito de Cotia, Rogério Franco, participou do encontro ao lado do presidente da câmara, Celso Itiki, e dos vereadores Johny Santos, Paulinho Lenha, Luis Gustavo Napolitano, Edson Silva, Marcinho Prates e Professor OsmarO secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, informou que além dos 5.200 postos de vacinação já existentes nas cidades do estado, esse número deve ser ampliado para 10 mil com a utilização de escolas, quartéis da PM, estações de trem, terminais de ônibus, farmácias e sistema drive-thru.Produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, a CoronaVac ainda precisa ter a eficácia comprovada antes de ser liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).Ainda de acordo com o governo, a previsão é de que os documentos sejam entregues à Anvisa nesta quinta-feira (7), quando também devem ser divulgados os resultados dos testes feitos no país.Na 1ª fase, devem ser vacinadas 9 milhões de pessoas no estado. Como a CoronaVac prevê duas doses, estão previstas 18 milhões de doses para essa fase. Além de idosos com mais de 60 anos, serão contemplados os profissionais de saúde, indígenas e quilombolas.