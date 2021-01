Governo de SP vai contratar até 10 mil professores para o retorno das aulas presenciais

O governo de São Paulo anunciou nesta semana que vai contratar até 10 mil professores temporários para o retorno das aulas presencias na rede estadual, marcado para iniciar no dia 1º de fevereiro. O objetivo, segundo o governo, é que os profissionais ministrem aulas presencialmente durante todo o ano letivo.

“Em uma rede tão grande quanto a nossa, contratar professores é essencial para garantir que tenhamos condições adequadas para o retorno seguro das aulas em todo estado”, afirmou o secretário de educação Rossieli Soares.

O edital foi publicado na edição da última terça-feira (5) do Diário Oficial. As inscrições devem ser feitas no Banco de Talentos , uma plataforma criada pela Seduc para gerenciar os processos seletivos, a partir das 17h desta quarta-feira (6) até as 23h59 do dia 20 de janeiro.