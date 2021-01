Homem é sequestrado e assassinado pelo amante da esposa em Caucaia do Alto, diz polícia

À polícia, Leandro confessou ter assassinado Joilson para ficar com a mulher; mesmo assumindo o crime, ele vai aguardar o julgamento em liberdade

Joilson era casado com Renata e tinham juntos 3 filhos.





O corpo de Joilson Goulart Terra, de 47 anos, foi encontrado no último domingo (10) no bairro Nhambuca, em Caucaia do Alto. Após investigações, a polícia prendeu Leandro Batista da Silva, que confessou ter assassinado Joilson, mas vai responder o crime em liberdade.





No momento da prisão, Leandro disse em vídeo gravado pela polícia que cometeu o assassinato porque Renata, esposa de Joilson, não o aguentava mais. Segundo a família da vítima, o casal, que tem três filhos, estava em processo de separação.

Leandro vai aguardar o julgamento em liberdade.









Ainda de acordo com a polícia, Leandro foi liberado porque a prisão aconteceu depois do flagrante. Por ter trabalho e endereço fixo, ele vai aguardar o julgamento em liberdade. Renata não teve o pedido de prisão decretado.