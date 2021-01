Cursinho popular em Cotia abre inscrições para professores e outros profissionais voluntários

Educação

Há 10 anos, o Cursinho Popular Dandara dos Palmares proporciona a estudantes de baixa renda os conhecimentos exigidos nos principais vestibulares do país; saiba como ajudar o projeto









O Cursinho Popular Dandara dos Palmares, em Cotia, está com inscrições abertas para professores voluntários especialmente para dar aulas de física, biologia e matemática, além de plantonistas em todas as matérias.





As vagas também estão abertas para profissionais que possam auxiliar na captação de recursos, na produção de materiais gráficos e de redes sociais e na elaboração de materiais didáticos.









O cursinho é voltado para estudantes de baixa renda que desejam ingressar no ensino superior.





A grade do cursinho pré-vestibular é formada pelas seguintes disciplinas: Biologia, Literatura, Redação, Geografia, Química, Física, Inglês e Geopolítica e conta com o apoio de uma psicóloga.





As atividades têm sido passadas por meio de vídeos, áudios e textos que são disponibilizados via WhatsApp e Google Classroom.





As inscrições para novos estudantes ocorrerão até o final do mês de fevereiro, pelas redes sociais do cursinho. Todos os professores do cursinho são formados ou estão cursando nível superior.





Antes da pandemia, as aulas estavam acontecendo na E.M Francisco Nunes de Oliveira, próximo ao Terminal Metropolitano de Cotia.





Fundado em 2011 com a iniciativa de estudantes de Graduação da USP e jovens moradores da cidade de Cotia, o Cursinho Popular Dandara dos Palmares proporciona a estudantes de baixa renda os conhecimentos exigidos nos principais vestibulares do país e visa contribuir para a democratização do acesso ao ensino superior público e de qualidade.





