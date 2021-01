Etec de Cotia divulga lista de classificação geral do Vestibulinho para o primeiro semestre

Para realizar o procedimento, os convocados para o Ensino Médio em todos dos seus formatos, cursos integrados, técnicos (presenciais, semipresenciais e EaD) e Especialização Técnica devem fazer o upload legível dos documentos requisitados, obrigatoriamente nos formatos PDF, JPEG ou PNG – o candidato convocado vai receber um e-mail para confirmação da matrícula.

Quem não tiver acesso ao sistema poderá comparecer à Etec, no período de matrícula, para utilizar um terminal de computador com acesso à internet. O interessado deve entrar em contato com a Etec para verificar data e horário de atendimento. Para utilizar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do Centro Paula Souza (CPS).