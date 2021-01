Estrada de Caucaia não aguenta chuva e fica esburacada

Buracos estão no trecho do km 6. Foto: Rudney Oliveira

Após as chuvas da última sexta-feira (8) e deste domingo (10), a estrada de Caucaia, na altura do quilômetro 6 no sentido distrito, ficou esburacada em diversos pontos.





Com investimento de R$ 60 milhões, a obra de infraestrutura, concluída em agosto do ano passado, é considerada a maior do governo Rogério Franco.





A reportagem do Cotia e Cia esteve no local na manhã desta segunda-feira (11). Não havia sinalização e nem funcionários realizando o reparo. Os buracos estão em uma curva acentuada, o que pode gerar acidentes no decorrer dos dias.





Segundo a prefeitura, a duplicação dos 12 quilômetros da estrada contou com com uma série de melhorias de infraestrutura, entre elas, o reforço na pavimentação.





Procurada, a Prefeitura de Cotia disse em nota que notificou a empresa responsável e o serviço de reparo será realizado ainda nesta semana.

Segundo o Clima Tempo, a previsão para os próximos dias é de pancadas de chuva na região.





(Essa matéria foi atualizada às 12h34 do dia 11/01/2021 com a resposta da Prefeitura de Cotia)