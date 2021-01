Kit Merenda será entregue no dia 21 de janeiro em Cotia

Importante

As cestas de alimentos devem ser retiradas pelos pais ou responsáveis pela criança e adolescente na unidade escolar em que o aluno está matriculado.





A Secretaria de Educação da Prefeitura de Cotia informou que o kit merenda de janeiro será entregue no dia 21. Ao longo deste dia, todas as unidades escolares da rede municipal estarão mobilizadas com a distribuição das cerca de 30 mil cestas de alimentos para todos os alunos regularmente matriculados.





Como acontece desde abril de 2020, as cestas de alimentos devem ser retiradas pelos pais ou responsáveis pela criança e adolescente na unidade escolar em que o aluno está matriculado.





A Secretaria de Educação reforçou o pedido para que a cesta seja retirada por apenas um responsável, para evitar aglomeração e filas nas escolas, além disso, todos devem estar utilizando máscara para se proteger da pandemia do Coronavírus.