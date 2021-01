PM prende três homens foragidos da Justiça em Itapevi

Polícia

Prisões aconteceram no Jd. Maristela, Jd. Paulista e Jd. Ambuitá entre a noite de domingo (10) e a madrugada desta segunda-feira (11)

Os três foram encaminhados ao Distrito Policial de Itapevi. Foto: Reprodução









Três homens foragidos da Justiça foram presos entre a noite deste domingo (10) e a madrugada desta segunda-feira (11) em Itapevi. A primeira prisão ocorreu no Jardim Ambuitá, a segunda no Jd. Maristela e a última no Jd. Paulista.





No Ambuitá, a Polícia Militar fazia um patrulhamento na região, quando avistou um homem em atitude suspeita. A PM o abordou e, após pesquisa no Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), foi constatado que ele estava foragido por tráfico de drogas.





Já durante a madrugada, policiais militares viram dois homens e uma mulher assustados com a presença da viatura. Na abordagem, um dos homens estava foragido por suspeita de roubo.





Cerca de 15 minutos depois, uma terceira equipe da corporação também avistou um homem em atitude suspeita no Jd. Paulista. Após consulta no Copom, os policiais constataram que ele estava foragido desde 5 de janeiro e era procurado por tráfico de drogas.





Os três suspeitos foram encaminhados ao Distrito Policial de Itapevi.





*Com informações do R7