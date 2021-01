Estado mantém Cotia e região na fase amarela do Plano SP

Importante

Oito regiões de SP regrediram no plano de flexibilização da quarentena.

O governo do estado de São Paulo anunciou no início da tarde desta sexta-feira (15) uma nova reclassificação do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena no estado. O anúncio foi feito no palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Cotia, assim como as demais cidades da grande São Paulo se manteve na fase amarela, apesar disso outras oito regiões regrediram de fase.

A região de Marília passou para fase vermelha, já as regiões de Araçatuba, Bauru, Franca, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Taubaté receberam a classificação laranja.









A reclassificação estava prevista para acontecer só em fevereiro, mas foi adiantada para hoje em razão do aumento do número de casos e mortes por Covid-19 no estado, além do aumento da ocupação de leitos de UTI destinados ao tratamento da doença.