Estado de SP registra uma morte por coronavírus a cada 6 minutos

O Estado de São Paulo registra, em média, uma morte por coronavírus a cada seis minutos. É o que indica a média diária de 218 novos óbitos verificada na terceira semana epidemiológica deste ano.





Em toda a pandemia, já ocorreram 1.679.759 casos e 51.192 vítimas fatais em São Paulo. Desse total, somente em janeiro, foram confirmados 217.462 casos novos e 4.475 mortes. Já em dezembro, entre os dias 1º e 22, foram registrados 157.104 casos e 3300 óbitos.





As taxas de ocupação permanecem em crescimento a cada dia e, por isso, o Estado anunciou hoje a ativação de 756 leitos.





O número de pacientes internados é de 13.703, sendo 7.659 em enfermaria e 6.044 em unidades de terapia intensiva, conforme dados desta sexta-feira.





EM COTIA





O município de Cotia chegou hoje a 7.240 casos de coronavírus e 267 mortes causadas pela doença. Os dois últimos óbitos, de dois homens de 78 anos, foram confirmados nas últimas 24 horas.





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 29 pacientes continuam internados com sintomas da doença e 126 seguem aguardando resultado do exame em isolamento domiciliar.





A secretaria ainda informa que 6.627 cotianos já se recuperaram da infecção.