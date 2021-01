Cotia segue cadastrando famílias em vulnerabilidade social em programa que distribui cestas de alimentos

Destaque



Veja como fazer e quem pode se cadastrar na Ação Cotia Solidária



Programa já distribuiu mais de 30 mil cestas. Foto: Vagner Santos









A Prefeitura de Cotia segue cadastrando famílias em situação de vulnerabilidade social no programa ‘Cotia Solidária’, com doação de cestas de alimentos. Para ser contemplado pela ação é preciso fazer o cadastro por meio dos telefones 4148-8995 ou 4616-2974, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h (veja abaixo mais detalhes).





Lançada em 2020, logo no início da pandemia, a Ação Cotia Solidária já distribuiu, segundo a prefeitura, mais de 30 mil cestas de alimentos. A iniciativa é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social em parceria com o Fundo Social, além de contar com o apoio de comerciantes, de empresários e da população como um todo.





Serviço





Cadastro Ação Cotia Solidária





Telefones: 4148-8995 ou 4616-2974 (segunda a sexta-feira, das 9h às 16h)





Quem pode se cadastrar?





Famílias de Cotia





Famílias que não sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família ou do Auxílio Emergencial





Famílias que não tenham filhos matriculados na rede municipal de ensino





Famílias com renda per capta de até ½ salário mínimo (R$ 550)