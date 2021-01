CoronaVac tem 78% de eficácia em testes feitos no Brasil

Importante

Segundo o governo de SP, vacina garantiu 100% de proteção contra mortes, casos graves e internações nos voluntários vacinados que foram contaminados.









A taxa mínima recomendada pela Organização Mundial da saúde (OMS) e também pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é de 50%.

Com esse dado, o Instituto Butantan já pode pedir o registro emergencial da vacina à Anvisa, o que deve ocorrer ainda nesta quinta-feira (7).

Os dados foram compilados na Europa pelo Comitê Internacional Independente que monitora desde o início os estudos e repassados ao Butantan.

"As pessoas que forem imunizadas com a vacina do Instituto Butantan terão entre 78% a 100% menos possibilidade de desenvolverem a Covid-19. Esse resultado significa que a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan tem elevado grau de eficiência e eficácia para proteger a vida dos brasileiros", afirmou o governador João Doria (PSDB) em coletiva de imprensa.

Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, disse que as pessoas que receberam a vacina, em relação às que não receberam, não tiveram nenhum caso de Covid grave. “Ou seja, a vacina protegeu 100% em relação a casos graves. Não só: protegeu também 100% contra casos moderados. Ou seja, as pessoas vacinadas nesta população de alto risco foram protegidas da doença moderada e grave", afirmou. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, disse que as pessoas que receberam a vacina, em relação às que não receberam, não tiveram nenhum caso de Covid grave., afirmou.





Covas destacou ainda que a pesquisa realizada no Brasil foi a prova mais dura e complexa já realizada no mundo para uma vacina contra o coronavírus e o estudo mais detalhado já apresentado. Por serem profissionais da área da saúde, todos os 12,4 mil voluntários tiveram risco muito maior de infecção, pois estavam na linha de frente da assistência prestada a pacientes contaminados.





No Brasil, a vacina foi testada em 16 centros de pesquisas, nos estados de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.



