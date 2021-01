Caminhão roubado é localizado em Caucaia do Alto

Veículo com placa de Praia Grande foi localizado no bairro do Apache na região de Caucaia do Alto.

Na manhã desta quinta-feira (07), agentes de trânsito de Cotia foram até o bairro do Apache para atender uma ocorrência de veículo estacionado de forma irregular, chegando no local eles localizaram um caminhão com placa de Praia Grande e ao consultarem o sistema, foi identificado que o caminhão é produto de roubo.

A ocorrência ainda está em andamento e será registrado no DP de Cotia. Os agentes da Settrans Mendes e Santos aguardam no local a chegada do guincho.