Três homens morrem após caírem em poço de 6 metros em Itapevi

Itapevi

A suspeita inicial é que um homem fazia manutenção da bomba do poço quando caiu dentro do poço, outros dois tentaram resgatá-lo, mas também caíram no local.





Três homens, de 26, 31 e 33 anos, morreram na tarde desta quinta-feira (28) após caírem em um poço caipira na Estrada do Sabiá, em Itapevi.

A suspeita inicial é que um homem fazia manutenção da bomba do poço quando caiu dentro do reservatório e outros dois trabalhadores tentaram resgatá-lo, mas também "perderam a consciência" e caíram no local. Testemunhas disseram aos agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) que "havia um forte cheiro de gás no local".

A assessoria do Corpo de Bombeiros disse que eles foram chamados para atender a ocorrência, mas quando as três viaturas da corporação chegaram na área as vítimas já estavam em óbito, que foi atestado por médicos do Samu ainda no local.

A suposição inicial dos bombeiros que atuaram na ocorrência é que houve o acúmulo de algum tipo de gás no local, que causou a queda das vítimas para dentro do poço e resultado nas mortes. Apesar da suspeita, no entanto, a causa exata das mortes só poderá ser concluída com a necropsia nos corpos feita pela polícia científica.





*Informações: UOL.