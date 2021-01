Morador de Cotia, socorrista do Samu morre aos 26 anos de Covid-19

Saúde

Wesley de Lima Pereira trabalhava no Samu de Itapevi e em Vargem Grande Paulista

Wesley de Lima Pereira, 26 anos. Foto: Arquivos pessoais



Morreu nesta quinta-feira (28) o socorrista do Samu, Wesley de Lima Pereira, de 26 anos, vítima da Covid-19. Morador de Caucaia do Alto, distrito de Cotia, ele trabalhava em Itapevi e em Vargem Grande Paulista

Wesley, que também já trabalhou na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Atalaia, recebeu homenagens nas redes sociais.

"Como é triste ver um filho partir! Hoje todo o meu carinho e sentimentos de pesar vão para o nosso colaborador Gildo Luiz Pereira, do Samu de Cotia, que viu seu filho Wesley de Lima Pereira, de 26 anos, partir pela Covid-19. Um menino novo, morador de Caucaia do Alto, que seguia os passos do pai trabalhando no Samu de Itapevi e Vargem Grande Paulista. Vai socorrer no céu! Missão cumprida por aqui. Desejo muita força à família e amigos", disse a vice-prefeita de Cotia, Ângela Maluf.



Ednei Francisco Santos, que também trabalha no Samu de Itapevi, lamentou a perda do colega. "Meus sentimentos a todos que se compadecem da dor da perda do colega de trabalho, amigo, filho, irmão, Wesley Lima e todos que sentem a dor da perda de seus entes queridos pra essa pandemia, que só nos faz enxergar o quanto somos frágeis e estamos vulneráveis a ela", escreveu.

O velório e o enterro deve ocorrer em Caucaia do Alto na tarde desta sexta-feira.