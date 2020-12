Usuários das UBS’s de Cotia já podem agendar consultas on-line

Saúde



A Prefeitura de Cotia universalizou o projeto “Conexão Saúde – Cotia cuidando de você” através do aplicativo ‘Saúde Simples Cotia’. Dessa forma, o município passou a disponibilizar a agenda on-line de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) para os pacientes.

Segundo a prefeitura, as UBS’s passaram por alguns reparos e, em algumas, precisou ser instaladas novas redes de telefone e internet para a implantação do sistema. Todas, conforme a prefeitura, receberam monitores de senha, além de totens de autoatendimento.

Por meio do Conexão Saúde, qualquer morador que tenha cadastro em uma UBS pode marcar ou desmarcar consulta com a atenção básica, além de acessar a disponibilidade de medicamentos por farmácia, agendamentos realizados e o histórico das últimas consultas.

Além das adequações físicas e de sistema, a prefeitura, em parceria com o Instituto Tellus, realizou o treinamento e sensibilização dos colaboradores de todas as UBS’s.

As agendas das unidades também estão disponíveis no totem de autoatendimento (instalado em cada UBS) e no portal da Prefeitura de Cotia (no link da Secretaria de Saúde).

Para acessar a agenda basta o paciente baixar o aplicativo “Saúde Simples Cotia”, disponível gratuitamente para celulares e tablets ou, ainda, acessar o site da Prefeitura (www.cotia.sp.gov.br), entrar em ‘Secretaria de Saúde’ e ‘Agendamento SUS’.

Com o uso da tecnologia, “a Prefeitura espera grande impacto na queda do absenteísmo, pois o sistema permite que o usuário seja lembrado do seu agendamento e possa responder confirmando ou cancelando a consulta, caso não possa comparecer, com isso, libera a vaga para outra pessoa”.