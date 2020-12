Cotia não seguirá determinação do estado e permanecerá na fase amarela, anuncia Rogério Franco

Importante

Prefeito diz que decisão é para que não haja prejuízo aos comércios da cidade.

Em um vídeo publicado nesta quinta-feira (24), o Prefeito Rogério Franco (PSD) disse que a cidade não irá seguir a determinação do governo do estado que colocou todo o estado na fase vermelha nos dias 25, 26, 27 de dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro, onde apenas serviços essenciais deveriam funcionar ( Saiba mais ).





Segundo o chefe do executivo a decisão é "para que não haja prejuízo às atividades econômicas de nossa cidade, vamos manter Cotia na fase amarela. É importante que todos, comerciantes e a população, respeitem os protocolos de saúde para se protegerem da Covid-19." disse o prefeito.





Com isso os comércios de Cotia podem funcionar todos os dias, com as restrições da fase amarela e não vermelha como quer o governo estadual.





Números do Covid-19 em Cotia:

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria de saúnde ontem (23), o Covid-19 já matou 237 cotianos, 29 pessoas estão internados, além disso 6079 pessoas testaram positivo para o coronavírus desde o início da pandemia. Nos últimos dois dias a cidade registrou 70 novos casos. (Saiba mais