PMs de Ibiúna distribuem doces, brinquedos e panetones para crianças carentes

Ibiúna

Distribuição contou até com soldado da PM fantasiado de Papai Noel.

Na última terça-feira (22), após esforço voluntário de policiais militares da 2ª Companhia do 40º Batalhão de Polícia Militar do Interior, foram arrecadados junto à sociedade civil 1.060 brinquedos, 540 sacos de doces e 200 mini-panetones, que foram distribuídos para crianças e famílias de bairros agrícolas carentes do município de Ibiúna.



Juntamente com o Papai Noel (Soldado PM Rodrigues) os policiais levaram um pouco de esperança, calor humano, espírito natalino e dignidade humana.