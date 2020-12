Rogério Franco é diplomado prefeito de Cotia para o próximo mandato

Destaque





Ao lado da vice Ângela Maluf (PV), Franco governará Cotia por mais quatro anos

Diplomação foi virtual, em razão da pandemia. Foto: Divulgação





O prefeito reeleito de Cotia, Rogério Franco (PSD), e a vice Ângela Maluf, foram diplomados nesta sexta-feira (18) pela Justiça Eleitoral de São Paulo para o próximo mandato. Ao contrário de outros tempos, por causa da pandemia da Covid-19, não houve uma solenidade para a entrega dos registros.





“Neste ano, em função da pandemia, não aconteceu solenidade de diplomação em Cotia, mas recebemos o diploma da Justiça Eleitoral da internet. Agradeço minha família, todo nosos time e as pessoas que acreditaram nos nossos projetos para a cidade”, escreveu Franco em sua página oficial no Facebook.





Franco foi reeleito com 57.059 votos, mesmo enfrentando problemas com a justiça. Ele foi afastado do cargo na última semana, após determinação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) em função do julgamento que levou a cassação de seu atual mandato.





O presidente da Câmara Municipal de Cotia, Dr. Castor Andrade (PSD), chegou a assumir a prefeitura, mas o TRE acatou o recurso de Franco, que reassumiu o cargo e segue prefeito de Cotia até o final do ano.