Rogério Franco consegue suspender decisão e volta a ser prefeito de Cotia

Política

Em ação no TRE-SP, o prefeito conseguiu efeito suspensivo até que seu recurso seja julgado.

Reprodução: Redes sociais.

Cotia ganhou mais um capítulo da novela envolvendo a justiça eleitoral e o prefeito Rogério Franco (PSD), nesta quarta-feira (16) Franco conseguiu um efeito suspensivo da decisão que o retirava do cargo de prefeito.





A liminar suspende a decisão anterior até que o mérito do Recurso Especial seja julgado, o que ainda não tem data para ocorrer, com isso o prefeito deve finalizar o mandato já que resta menos de duas semanas para o fim do ano.





Vale ressaltar que por enquanto, o processo não interfere em nada no próximo mandato que começa em 1º de janeiro já que os juízes não tiraram os direitos políticos de Rogério Franco.