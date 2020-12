Número de homicídios em Cotia mais que dobra em um ano

Destaque

De janeiro a novembro de 2019 foram 13 homicídios registrados, já em 2020, no mesmo período, esse número subiu para 28, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de SP; por outro lado, furtos e roubos diminuíram

Foto: Agência Brasil





O número de homicídios dolosos (quando há a intenção de matar) em Cotia mais que dobrou em um ano. De janeiro a novembro de 2020, já foram registrados 28. No mesmo período do ano passado, foram 13 ocorrências desta natureza.As estatísticas referentes ao mês de novembro foram atualizadas nesta segunda-feira (28) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).O total de estupros também subiu em 2020. Enquanto 2019 registrava 56, este ano já foram 67, sendo 55 de vulnerável, quando a vítima é menor de 14 anos ou quando não há conjunção carnal.Já o número de roubos (incluindo roubos de veículos) diminuiu de 1.559 para 1.066. A mesma queda houve em furtos (também incluindo de veículos), quando em 2019 foram 1.973 até novembro e, este ano, no mesmo período, foram registrados pela SSP o total de 1.778.