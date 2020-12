Morador de Caucaia do Alto, jovem de 29 anos está desaparecido desde a véspera de Natal

Importante

Carlos Adolfo de Carvalho foi visto pela última vez no dia 24 de dezembro, quando saiu para trabalhar no supermercado Mini Preço, na Água Espraiada. Família segue sem notícias do rapaz



Açougueiro de 29 anos mora no Jd. dos Pereiras com a esposa e três filhos. Foto: Arquivo pessoal













O açougueiro Carlos Adolfo de Carvalho, de 29 anos, está desaparecido desde o dia 24 de dezembro, véspera de Natal, quando saiu de casa para ir ao serviço. O jovem trabalha em um açougue dentro do supermercado Mini Preço, na Água Espraiada, em Caucaia do Alto.





Naquele dia, segundo a família, Carlos saiu às 6h, mas ao chegar no local, foi informado pelo patrão que seu expediente seria somente na parte da tarde. Ele então saiu e disse que voltaria no horário certo. O que não ocorreu.





A irmã do rapaz, Camila Eduarda de Carvalho, disse ao Cotia e Cia que o viram no centro de Caucaia no mesmo dia. Mas até hoje, as mensagens e ligações que recebera foram apenas especulações. “Já aconteceu de ele passar a noite fora, com os amigos, mas não de sumir assim. Fomos no IML, abrimos Boletim de Ocorrência, mas até agora nenhuma notícia dele”, disse.





Carlos mora no Jardim dos Pereiras, em Caucaia do Alto, com a esposa e três filhos. Qualquer informação, ligue para 97626-9725 ou 99513-3576.