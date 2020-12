Moradores do Jd das Oliveiras, em Caucaia do Alto, estão sem energia há mais de 24 horas

Queda de energia aconteceu na tarde de ontem, na rua João Antônio de Oliveira. Em nota, a Enel informou que tem uma equipe a caminho do local





[A ENERGIA FOI RESTABELECIDA ÀS 14H30 DE HOJE, 1º/12, APÓS CONTATO DO COTIA E CIA COM A ENEL]





Os moradores da rua João Antônio de Oliveira, no Jd das Oliveiras, em Caucaia do Alto (Cotia-SP), estão sem energia elétrica desde ontem (30/11), às 13h. Segundo eles, reclamações já foram feitas, mas a Enel São Paulo (distribuidora de energia na região) não restabeleceu o serviço até o momento.





“A gente não sabe mais o que fazer. Eu acabei de fazer compra pra casa, minha geladeira está cheia, está descongelando tudo. Infelizmente, é um prejuízo irreparável, tanto com o bem material quanto financeiro. Minha esposa trabalha por conta e precisa da energia para trabalhar em casa”, relata um morador.





Segundo ele, bastaria apenas um caminhão ligar os disjuntores em um poste, que estão caídos, para a energia ser restabelecida. “Conversei com uns funcionários da Enel que estão na rua. Eles disseram que estão com prioridade de um ramal rompido, que soltou o fio. Disseram também que o problema aqui da rua eles nem tinham recebido a informação para fazer o serviço ainda. Resumindo, eles estão dando prioridade para uma única casa do que para uma rua inteira”, disse.





O Cotia e Cia entrou em contato com a Enel para saber o que houve e se há um prazo para a energia na rua João Antônio de Oliveira restabelecida. Em nota, a distribuidora informou que tem uma equipe a caminho do local.





Mas não é somente no Jd das Oliveiras. Mais cedo, moradores da rua José do Patrocínio, no Alto de Caucaia, também ficaram sem eletricidade desde às 14h desta segunda-feira (30). O problema só foi resolvido 22 horas depois, ou seja, às 12h de hoje, segundo os moradores.





ENERGIA MAIS CARA





O problema com a falta de energia na região acontece justamente no dia em que a conta de luz fica mais cara. Os consumidores de Cotia e de todo o Brasil pagarão, a partir desta terça-feira (1º), a tarifa da bandeira vermelha patamar 2, o que representa uma taxa extra de R$ 6,24 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.





mais aqui sobre o aumento na conta de luz. Leiasobre o aumento na conta de luz.