Após um mês e meio, obra da revitalização do centro de Caucaia é retomada

Equipes da construtora contratada estão trabalhando no recapeamento nesta terça-feira (29).





Parada desde 15 de novembro, a obra da revitalização do centro de Caucaia do Alto foi retomada nesta semana. Equipes da construtora contratada estão trabalhando no recapeamento nesta terça-feira (29).

Vale ressaltar que até o momento as ruas centrais do distrito continuam sem sinalização viária, mesmo onde o asfalto já foi concluído.

A promessa da prefeitura é fazer ciclovia, playground, área de jogos, espelho d'água, passarela, iluminação moderna, um novo palco, entre outras melhorias no centro de Caucaia do Alto.





Questionada sobre o prazo de conclusão da obra a prefeitura de Cotia não retornou.