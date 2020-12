IPTU de Cotia ficará 3% mais caro em 2021

Importante

Os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU de cotia em 2021 ficarão 3,14% mais caros em relação ao ano de 2020. O reajuste segue a variação dos últimos 12 meses do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.





A primeira parcela do IPTU vencerá em 20 de janeiro de 2021 e as demais parcelas no dia 20 de cada mês. Se o dia 20 recair em sábado, domingo ou feriado, o vencimento ocorrerá no dia útil imediatamente posterior.



O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais) e quem optar pelo pagamento à vista até o dia 20 de janeiro terá desconto de 10%.