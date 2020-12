Franco diz que continua prefeito de Cotia e que ofício de Eduardo Nascimento não tem validade jurídica

Destaque



Publicação feita em sua rede social chamou de ‘fake news’ a notícia sobre o afastamento do atual mandato





O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), declarou na manhã deste sábado (12) que permanece no cargo. Em suas redes sociais, ele chamou de ‘fake news’ a informação de que o vereador Eduardo Nascimento assumiria a prefeitura em razão de seu afastamento a pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).De acordo com Franco, os ofícios realizados por Nascimento não tem validade jurídica. “A oposição não aceitou até agora o resultado das urnas e continua buscando meios de confundir a população. A medida adotada pelo vereador não tem validade jurídica. Sigo prefeito de Cotia, trabalhando pela nossa cidade”, publicou.Nesta sexta-feira (11/12), o Cotia e Cia publicou, com exclusividade, a notícia sobre o afastamento de Franco, segundo decisão da Justiça Eleitoral. Mas, segundo ele, não houve ainda uma publicação oficial da decisão, fato que não o tira do atual mandato.Vale ressaltar que antes de a matéria ter sido publicada, o Cotia e Cia tentou fazer contato com Franco para ouvir o seu lado. Mas ele não retornou.Leia mais aqui sobre a decisão da Justiça Leia