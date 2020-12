Eduardo Nascimento assume temporariamente a Prefeitura de Cotia

Política

Com o afastamento de Rogério Franco e a ausência do presidente da Câmara, Dr Castor, Nascimento toma posse de prefeito interinamente

Nesta sexta-feira (11/12) o vereador Eduardo Nascimento (PSB) assumiu temporariamente a Prefeitura de Cotia. A transição ocorreu em razão da determinação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que afastou Rogério Franco (PSD) do cargo por abuso de poder político nas eleições de 2016.

Nascimento assume a cadeira de prefeito no lugar do vereador Dr. Castor Andrade, que é presidente da Câmara Municipal de Cotia. Como o parlamentar está em viagem, Nascimento, por ser vice-presidente da casa legislativa, ficará no cargo até o retorno de Castor.

Matéria sendo atualizada...





Reportagem: Neto Rossi e Rudney Oliveira