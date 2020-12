Mobilidade

Programação horária terá alterações durante as festas de fim de ano













As linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU/SP nas cinco regiões metropolitanas do Estado vão operar com uma programação horária especial durante o Natal e o Ano Novo.Nas quintas-feiras de Natal (24/12) e virada de ano (31/12), a programação horária será equivalente a de sábado. Nos dias 25/12 a 27/12 e 01/01 a 03/01, as partidas seguirão os horários de domingo. Veja abaixo.